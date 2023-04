Sindacati in piazza a maggio per nuova stagione diritti (Di giovedì 6 aprile 2023) Lungo documento unitario di Cgil, Cisl e Uil in cui spiegano motivi e giudizi su partite ancora del tutto aperte con il governo Cgil, Cisl e Uil in piazza a maggio “per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”. A spiegare la decisione già annunciata nei giorni scorsi di mettere in campo tre manifestazioni interregionali, a Bologna il 6 maggio, a Milano il 13 maggio e a Napoli il 20 maggio per ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali messe in campo dal governo, è un lungo documento unitario che dettaglia motivi e giudizi sulle partite ancora del tutto aperte con il governo, da fisco a pensioni, dai salari alla sicurezza sul lavoro fino alla precarietà. “Cambiamento per noi significa anche mettere in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) Lungo documento unitario di Cgil, Cisl e Uil in cui spiegano motivi e giudizi su partite ancora del tutto aperte con il governo Cgil, Cisl e Uil in“per unadel lavoro e dei”. A spiegare la decisione già annunciata nei giorni scorsi di mettere in campo tre manifestazioni interregionali, a Bologna il 6, a Milano il 13e a Napoli il 20per ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali messe in campo dal governo, è un lungo documento unitario che dettaglia motivi e giudizi sulle partite ancora del tutto aperte con il governo, da fisco a pensioni, dai salari alla sicurezza sul lavoro fino alla precarietà. “Cambiamento per noi significa anche mettere in ...

