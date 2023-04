Simona Ventura completamente a pezzi | una morte che lascia “senza fiato” | Da brividi

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 6 aprile 2023)si mostra tristissima in televisione. Piange ladi una persona a lei cara che l’ha aiutata in molte occasioni. Ecco di chi stiamo parlando.è una nota conduttrice televisiva e giornalista che per anni è stata al timone di diversi programmi Rai. La donna ha alle spalle una carriera notevole che l’ha portata a presentare il Festival di Sanremo nel 2008. Ladopo anni all’apice del successo ha passato un periodo non semplice in cui non riusciva a trovare spazio sul piccolo schermo. Infatti, per un po’ ha abbandonato la rete che per molto tempo è stata la sua casa ossia la Rai per cimentarsi in programmi inediti per lei come Temptation Island. Il suo periodo a Mediaset è poi terminato e la donna attualmente è stata accolta nuovamente ...