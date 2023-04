Silvio Berlusconi sta male. Ma i giornali si accaniscono (Di giovedì 6 aprile 2023) Forza Silvio, forza Presidente, forza Berlusconi! Silvio Berlusconi sta male, non da oggi, ma oggi di più. Ancora ieri mattina, mentre un’ambulanza lo portava in ospedale, c’erano in edicola giornali che lo torturavano mediaticamente con le questioni dei suoi processi ancora in corso con fantasiose ricostruzioni di manovre occulte per ottenere dalla Corte Europea l’annullamento dell’unica sentenza a lui avversa: quella del 2013 sui diritti Mediaset, azienda di cui lui all’epoca non era più neppure amministratore, ma che secondo un gruppo di giudici lui non poteva non sapere. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-1.mp4 Ora, non è che questo accanimento giudiziario-mediatico sia un tocca sana per il fisico e il cuore già provato di un uomo di 87 anni, che ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 aprile 2023) Forza, forza Presidente, forzasta, non da oggi, ma oggi di più. Ancora ieri mattina, mentre un’ambulanza lo portava in ospedale, c’erano in edicolache lo torturavano mediaticamente con le questioni dei suoi processi ancora in corso con fantasiose ricostruzioni di manovre occulte per ottenere dalla Corte Europea l’annullamento dell’unica sentenza a lui avversa: quella del 2013 sui diritti Mediaset, azienda di cui lui all’epoca non era più neppure amministratore, ma che secondo un gruppo di giudici lui non poteva non sapere. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-1.mp4 Ora, non è che questo accanimento giudiziario-mediatico sia un tocca sana per il fisico e il cuore già provato di un uomo di 87 anni, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ShahnewazAsr : RT @anubi_matt: I parlamentari più assenteisti? ?? Marta Fascina. 1,7% ?? Silvio Berlusconi 0,55% ?? Umberto Bossi 0,38% In pratica sono an… - marcuspascal1 : RT @lucia_casoni: @Virna25marzo @LaVeritaWeb L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio… -