Silvio Berlusconi si è rifatto? I suoi interventi estetici

Silvio Berlusconi si è rifatto più volte nel corso degli anni e in particolare nel 2004 si parlò di più interventi di chirurgia estetica, tra cui blefaroplastica, lifting al viso e al collo. Nell'estate dello stesso anno, dopo essere stato fotografato con una bandana sulla testa, il Cavaliere ammise di essersi sottoposto ad un trapianto di capelli. Non si esclude ovviamente che negli anni successivi e quelli precedenti al 2004, il politico e imprenditore abbia fatto ricorso a dei ritocchi per avere un'immagine più giovanile. Un'immagine aiutata anche dal make up, di cui Berlusconi fa uso per avere un aspetto più abbronzato e gradevole. A proposito di interventi estetici, nel 2004 L'Espresso diede ampio risalto alle operazioni alle quali era stato sottoposto il ...

