Silvio Berlusconi rompe il silenzio dall’ospedale: le sue parole (Di giovedì 6 aprile 2023) Social. . Silvio Berlusconi è un politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio. È conosciuto anche come il Cavaliere avendo ricevuto nel 1977 l’ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato nel 2014. In queste ore l’ex Premier sta facendo preoccupare tutti i suoi sostenitori poiché è stato ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Ora è giunta una nota da parte dell’ufficio stampa di Forza Italia: ecco che cosa avrebbe detto il noto politico italiano dall’ospedale.



Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - CarloMelato : RT @Agenzia_Ansa: Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costret… - danielhazan : Ore 12:16 - Berlusconi ha iniziato la chemioterapia Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere… -

Al San Raffaele Berlusconi ha iniziato la chemioterapia Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele. Lo apprende l'ANSA da ... Berlusconi ha 'problemi ematici'. Secondo il Corriere della Sera sarebbe malato di leucemia Sarebbe questa la patologia che ha causato l'aggravemento delle condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele in terapia intensiva. Per il momento non sarà emesso alcun ... "Berlusconi ha una leucemia". Telefonata con i vertici di Forza Italia Berlusconi ha problemi ematici Problemi ematici che destano grande preoccupazione . E' questa la patologia che ha causato l'aggravamento delle condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato da ieri mattina alla terapia intensiva del San Raffaele di Milano . Ma l'unico a poter dare informazioni pubbliche sullo stato di salute di Berlusconi è il professor ... Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. Fonti mediche: possibile leucemia. LIVE Sky Tg24 Berlusconi ricoverato, l'arrivo della figlia Marina al San Raffaele Agenzia Vista Berlusconi ricoverato, l'arrivo della figlia Marina al San Raffaele (Agenzia Vista) Milano, 06 aprile 2023 L'arrivo di Marina Berlusconi al San Raffaele dove è ricoverato Silvio ...