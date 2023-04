Silvio Berlusconi ricoverato, si tratta di una leucemia (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi, patron del Monza e leader politico di Forza Italia è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Al momento le condizioni del Cavaliere sarebbero piuttosto gravi. Stando a quanto affermato dal Corriere della Sera sarebbe ricoverato a causa di una leucemia. Nella mattinata di oggi è atteso il bollettino ufficiale sulle sue condizioni Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani al Tg1 Mattina ha rilasciato queste dichiarazioni: “La notte scorsa bene, le condizioni sono stabili, vogliamo essere ottimisti. Non molla mai”. Silvio BerlusconiNon sono mancati i messaggi di affetto su tutti i social nei confronti del presidente Silvio Berlusconi. Per lui si tratta del secondo ricovero nel ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 aprile 2023), patron del Monza e leader politico di Forza Italia èall’Ospedale San Raffaele di Milano. Al momento le condizioni del Cavaliere sarebbero piuttosto gravi. Stando a quanto affermato dal Corriere della Sera sarebbea causa di una. Nella mattinata di oggi è atteso il bollettino ufficiale sulle sue condizioni Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani al Tg1 Mattina ha rilasciato queste dichiarazioni: “La notte scorsa bene, le condizioni sono stabili, vogliamo essere ottimisti. Non molla mai”.Non sono mancati i messaggi di affetto su tutti i social nei confronti del presidente. Per lui sidel secondo ricovero nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - Bejje77 : Dire, Fare, Baciare, Lettera ..... #Berlusconi #Silvio #SanRaffaele - visionaria_io : @MaroneLoredana Berlusconi non è 'tutte le persone che sono in TI' e, se io fossi in terapia intensiva e sapessi ch… -