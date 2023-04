Silvio Berlusconi ricoverato: la leucemia è stata esclusa (Di giovedì 6 aprile 2023) La notizia è questa e la diamo secca: Silvio Berlusconi ha fatto un esame per escludere la leucemia, che è stata esclusa. Di questa malattia ne avevano parlato ampiamente i giornali questa mattina. Nicola Porro, con un Tweet, smentisce però la ricostruzione. #Berlusconi ha fatto un esame per escludere leucemia. Cosa che è stata esclusa. — Nicola Porro (@NicolaPorro) April 6, 2023 L’aggiornamento di Tajani “Notte tranquilla, le condizioni sono stabili”, aggiunge oggi in mattinata Tajani. “Non è possibile parlarci perché è in terapia intensiva”. Il vicepremier questa mattina ha sentito il professor Zangrillo che lo ha rassicurato: “Mi ha detto che Berlusconi ha passato una notte tranquilla, le condizioni sono stabili. ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 aprile 2023) La notizia è questa e la diamo secca:ha fatto un esame per escludere la, che è. Di questa malattia ne avevano parlato ampiamente i giornali questa mattina. Nicola Porro, con un Tweet, smentisce però la ricostruzione. #ha fatto un esame per escludere. Cosa che è. — Nicola Porro (@NicolaPorro) April 6, 2023 L’aggiornamento di Tajani “Notte tranquilla, le condizioni sono stabili”, aggiunge oggi in mattinata Tajani. “Non è possibile parlarci perché è in terapia intensiva”. Il vicepremier questa mattina ha sentito il professor Zangrillo che lo ha rassicurato: “Mi ha detto cheha passato una notte tranquilla, le condizioni sono stabili. ...

