Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. Tajani: "Notte tranquilla". LIVE (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ex premier e leader azzurro, 86 anni, da ieri è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute sono ritenute serie. Fonti mediche parlano di una possibile leucemia. Ieri la visita dei figli, del fratello e della compagna Marta Fascina. Numerosi i messaggi di vicinanza e pronta guarigione arrivati, anche dalla premier Giorgia Meloni Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ex premier e leader azzurro, 86 anni, da ieri èall'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute sono ritenute serie. Fonti mediche parlano di una possibile leucemia. Ieri la visita dei figli, del fratello e della compagna Marta Fascina. Numerosi i messaggi di vicinanza e pronta guarigione arrivati, anche dalla premier Giorgia Meloni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - La7tv : #omnibus Con l'inviato Carmelo Schininà le condizioni di salute di Silvio #Berlusconi ricoverato in terapia intensi… - nocavia0 : • 'Inaccettabile il rifiuto al vaccino Covid'. • 'Troppi Novax in TV'. • 'Green Pass, misura di buon senso...giuste… -

Il ricovero di Berlusconi, i timori della maggioranza: le prime pagine A centro pagina spicca la notizia del ricovero in terapia intensiva di Silvio Berlusconi ('Berlusconi ritrovato in terapia intensiva . Il fratello Paolo: "Ce la farà anche stavolta"'). "Silvio Berlusconi ha la leucemia", rivela il Corriere: come sta l'ex premier Silvio Berlusconi soffre di una grave patologia al sangue, che secondo il Corriere della Sera potrebbe essere una leucemia. I problemi respiratori e la polmonite di cui si era parlato ieri, potrebbero ... Problemi ematici per Silvio Berlusconi: è stabile e vigile La situazione rimane complessa ma stabile per Silvio Berlusconi ricoverato da ieri al San Raffaele. La notte è trascorsa senza novità, l'ex premier è sempre vigile. Lo si apprende in mattinata in ...