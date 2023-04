Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: l’ipotesi di una patologia del sangue (Di giovedì 6 aprile 2023) Le condizioni di Silvio Berlusconi oggi: le ultime notizie in diretta Condizioni stazionarie per Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia si trova nella terapia intensiva cardio-toraco-vascolare diretta da Alberto Zangrillo per “un’infezione con affaticamento respiratorio” ed è “in trattamento con terapia antibiotica”. “È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono” ha detto il fratello Paolo Berlusconi, uscendo dall’ospedale. Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all’ex premier sono i familiari. Ieri tutti i figli, Marina, PierSilvio, Eleonora, Barbara e Luigi, sono arrivati nel corso della giornata all’ospedale per ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 aprile 2023) Le condizioni dioggi: le ultime notizie in diretta Condizioni stazionarie perall’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia si trova nellacardio-toraco-vascolare diretta da Alberto Zangrillo per “un’infezione con affaticamento respiratorio” ed è “in trattamento conantibiotica”. “È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono” ha detto il fratello Paolo, uscendo dall’ospedale. Gli unici che hanno accesso e hanno avuto accesso all’ex premier sono i familiari. Ieri tutti i figli, Marina, Pier, Eleonora, Barbara e Luigi, sono arrivati nel corso della giornata all’ospedale per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - antoniosalento : RT @Adriano72197026: L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio Berlusconi Mentre Per… - ErmenegildoSolo : @_Meli_P @Alyenante Anni e anni di odio contro Silvio Berlusconi e questo è il risultato. Che pena mi fanno queste persone. -