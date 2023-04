Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. Fonti mediche: possibile leucemia. LIVE (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ex premier e leader azzurro, 86 anni, da ieri è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute sono ritenute serie. Fonti mediche parlano di una possibile leucemia. Ieri la visita dei figli, del fratello e della compagna Marta Fascina. Numerosi i messaggi di vicinanza e pronta guarigione arrivati, anche dalla premier Giorgia Meloni Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ex premier e leader azzurro, 86 anni, da ieri èall'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute sono ritenute serie.parlano di una. Ieri la visita dei figli, del fratello e della compagna Marta Fascina. Numerosi i messaggi di vicinanza e pronta guarigione arrivati, anche dalla premier Giorgia Meloni

AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - Agenzia_Ansa: FLASH | Problemi ematici per Silvio Berlusconi. Per fonti sanitarie destano grande preoccupazione #ANSA