Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale per leucemia «Ha iniziato la chemioterapia» (Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivano le prime notizie ufficiali sulla salute di Silvio Berlusconi e i motivi che ne hanno costretto il ricovero in ospedale nel reparto di terapia intensiva: il politico ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia. Di seguito tutti i dettagli e come sta. Leggi anche: Silvio Berlusconi ha 17 nipoti: chi sono i... Leggi su donnapop (Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivano le prime notizie ufficiali sulla salute die i motivi che ne hanno costretto il ricovero innel reparto di terapia intensiva: il politico halaper combattere una forma di. Di seguito tutti i dettagli e come sta. Leggi anche:ha 17 nipoti: chi sono i...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - neve_montagna : RT @ilsabino1994: Provo humana pietas per le condizioni di salute di Silvio #Berlusconi, a cui auguro una pronta guarigione e di vivere anc… - nunzio_capuano : RT @Agenzia_Ansa: Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costret… -