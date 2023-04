Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - UnaTecnologia : RT @SkyTG24: Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale, le visite dei figli e dei parenti - gatta_pantera : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Il bollettino medico firmato dai dott.Zangrillo e Ciceri del San Raffaele di Milano: 'Silvio Berlusconi è affetto… -

Veronica Lario, pseudonimo di Miriam Raffaella Bartolini, è principalmente nota alla cronaca rosa per essere stata la seconda moglie di. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua vita, dalla carriera alle notizie riguardanti il mantenimento a seguito del divorzio. Veronica Lario: biografia e carriera dell'ex moglie di ...Matteo Salvini rinnova gli auguri di pronta guarigione a. Dall'incontro per il taglio del nastro della Pedemontana, inaugurata oggi insieme al governatore del Veneto Luca Zaia, Matteo Salvini non ha dimenticato di rivolgere un pensiero al ...Milano, 6 apr.avrebbe iniziato da ieri un ciclo di chemioterapia per curare la leucemia eosinofila che gli e' stata diagnosticata. E' quanto si apprende da fonti qualificate. Lex premier sarebbe ...

Berlusconi ricoverato, il bollettino: malato di leucemia mielomonocitica cronica. LIVE Sky Tg24

È questa, secondo quanto raccolto dall'ANSA da fonti sanitarie la patologia che ha causato l'aggravamento delle condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato da ieri mattina alla terapia intensiva del ...