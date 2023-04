Silvio Berlusconi, poco fa l’esito degli esami: cos’hanno scoperto (Di giovedì 6 aprile 2023) Social. . L’ex Premier Silvio Berlusconi è ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Dopo i primi rumors su una possibile polmonite, si sono diffunse altre notizie che parlavano addirittura di una leucemia. Come sta davvaero il leader di Forza Italia? In queste ore i medici hanno sottoposto Silvio Berlusconi a vari esami clinici per individuare nello specifico le cause del suo malessere. Vediamo inieme gli esiti dei vari esami e la conclusione a cui sono giunti i medici del noto politico italiano. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) L'articolo proviene da TvZap. Leggi su tvzap (Di giovedì 6 aprile 2023) Social. . L’ex Premierè ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Dopo i primi rumors su una possibile polmonite, si sono diffunse altre notizie che parlavano addirittura di una leucemia. Come sta davvaero il leader di Forza Italia? In queste ore i medici hanno sottopostoa variclinici per individuare nello specifico le cause del suo malessere. Vediamo inieme gli esiti dei varie la conclusione a cui sono giunti i medici del noto politico italiano. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) L'articolo proviene da TvZap.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - IngTanino : RT @QLexPipiens: Ho sempre sostenuto che anche i potenti (il cui acume sopravvalutate) si fossero realmente vaccinati. Che poi, nel caso sp… - Giadahsospesap1 : RT @dailydrama_2023: 06 Aprile 2023 I tarocchi per Silvio Berlusconi -

Berlusconi ha iniziato la chemioterapia 12.42 Berlusconi ha iniziato la chemioterapia Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele. Lo riferisce l'Ansa ... Ecco chi sono i figli e in nipoti di Sivio Berlusconi L'albero genealogico di Silvio Berlusconi. Ecco chi sono i suoi figli e i suoi nipoti. Silvio Berlusconi non ha fatto parlare di sé solo per la sua attività politica, ma anche per la sua vita privata. Berlusconi ricoverato, l'arrivo della figlia Marina al San Raffaele (Agenzia Vista) Milano, 06 aprile 2023 L'arrivo di Marina Berlusconi al San Raffaele dove è ricoverato Silvio Berlusconi. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev