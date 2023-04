Silvio Berlusconi, nuovi aggiornamenti: “ipotesi grave patologia del sangue”. Ancora in terapia intensiva (Di giovedì 6 aprile 2023) E’ passata la prima notte nel reparto di terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato nella giornata di ieri al San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari. Al momento non ci sono notizie ufficiali, in attesa di un possibile bollettino medico che dovrebbe arrivare proprio nella giornata odierna. Silvio Berlusconi come sta oggi? Ultimi aggiornamenti Nella L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 6 aprile 2023) E’ passata la prima notte nel reparto diper, ricoverato nella giornata di ieri al San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari. Al momento non ci sono notizie ufficiali, in attesa di un possibile bollettino medico che dovrebbe arrivare proprio nella giornata odierna.come sta oggi? UltimiNella L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - famigliasimpson : @enrick81 @Tvottiano @yosoyelfanal @DursoAVita1 @napoliforever89 @1vs100tw @misterf_tweets @CIAfra73 @ilvit02… - Pie_Piga : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Problemi ematici per Silvio Berlusconi. Per fonti sanitarie destano grande preoccupazione #ANSA -