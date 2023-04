Silvio Berlusconi malato di leucemia, ecco il bollettino ufficiale: 'Ne è afflitto da tempo' (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare, causata dalla leucemia. La conferma arriva dal primo bollettino ufficiale, comunicato dal medico del leader di ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 aprile 2023)è ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare, causata dalla. La conferma arriva dal primo, comunicato dal medico del leader di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - manucleare : RT @Sydwerehere: Prima che scatti l’ormai inevitabile “santo subito”, obiettività storiografica impone di ricordare come Silvio Berlusconi… - Marco_Pastorino : RT @Sydwerehere: Prima che scatti l’ormai inevitabile “santo subito”, obiettività storiografica impone di ricordare come Silvio Berlusconi… -

Tumori del sangue, tanti tipi e molti curabili Sarebbe una di queste patologie del sangue ad aver colpito il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi che da ieri, al San Raffaele di Milano, ha iniziato un ciclo di chemio terapia. Le ... Berlusconi è malato di leucemia mielomonocitica cronica: diffuso il primo bollettino A poco più di 24 ore dal nuovo e improvviso ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, è stato diffuso il primo bollettino medico che fa luce sulle condizioni di Silvio Berlusconi ( QUI IL NOSTRO LIVEBLOG ). "Il Presidente Silvio Berlusconi " si legge nel bollettino firmato da Alberto Zangrillo (medico personale dell'ex premier) e Fabio Ciceri " è attualmente ... Berlusconi ricoverato, il bollettino: malato di leucemia mielomonocitica cronica. LIVE Sky Tg24 Il primo bollettino medico di Silvio Berlusconi Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica ...