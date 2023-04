Silvio Berlusconi, la notizia gela gli italiani: che malattia ha veramente (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri, mercoledì 5 aprile 2023, all’ospedale San Raffaele di Milano e secondo quanto riportano alcuni quotidiani avrebbe una malattia del sangue. L’ex premier sta facendo i conti con problemi cardiovascolari, una sospetta polmonite: il Cavaliere è arrivato in ospedale accusando affaticamento respiratorio. Ora il leader di Forza Italia è circondato dall’affetto dei suoi cari: tutti i figli sono andati a trovarlo e ovviamente anche la compagna, Marta Fascina e il fratello Paolo Berlusconi. Si pensa che in realtà il Cavaliere abbia una malattia del sangue e che da un po’ di tempo si stia facendo curare per questo disturbo. Di cosa si tratta? Leggi anche: Silvio Berlusconi, Dagospia: “È in gravissime condizioni” Leggi anche: ... Leggi su tvzap (Di giovedì 6 aprile 2023)è ricoverato da ieri, mercoledì 5 aprile 2023, all’ospedale San Raffaele di Milano e secondo quanto riportano alcuni quotidiani avrebbe unadel sangue. L’ex premier sta facendo i conti con problemi cardiovascolari, una sospetta polmonite: il Cavaliere è arrivato in ospedale accusando affaticamento respiratorio. Ora il leader di Forza Italia è circondato dall’affetto dei suoi cari: tutti i figli sono andati a trovarlo e ovviamente anche la compagna, Marta Fascina e il fratello Paolo. Si pensa che in realtà il Cavaliere abbia unadel sangue e che da un po’ di tempo si stia facendo curare per questo disturbo. Di cosa si tratta? Leggi anche:, Dagospia: “È in gravissime condizioni” Leggi anche: ...

