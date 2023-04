Silvio Berlusconi, la grande paura. Il fratello Paolo: “È una roccia, ce la farà” (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente di Forza Italia è ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. Nessun bollettino medico. Visita di tutti figli Leggi su lastampa (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente di Forza Italia è ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. Nessun bollettino medico. Visita di tutti figli

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - fabiofrosina : RT @marcole___: Gli ultimi horcrux di Silvio Berlusconi - Tinnyson2 : RT @UnoFRAtanti: La settimana scorsa per Papa Francesco, oggi per Silvio Berlusconi... Leggere commenti che sperano nella morte di una pers… -