Silvio Berlusconi in terapia intensiva: il web commenta così tutte le notizie sul suo ricovero (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi ricoverato nel reparto di terapia intensiva al San Raffaele: il web non si esime dal commentare la vicenda Solamente una settimana fa, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, era stato dimesso dal reparto di terapia intensiva cardiochirurgica del San Raffaele di Milano dopo aver effettuato alcune visite di controllo durate per ben otto giorni. Ieri è ritornato in struttura in seguito ad un affanno respiratorio. Arrivato di mattina nuovamente in struttura, il leader di Forza Italia intorno alle 12. Successivamente ad una Tac e agli esami del sangue, è stato confermato il sospetto dei medici: in questo momento si trova sotto cura antibiotica per un'infezione polmonare, curata già durante il precedente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - MarcoZini16 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Problemi ematici per Silvio Berlusconi. Per fonti sanitarie destano grande preoccupazione #ANSA - FerranteViola : RT @lvogruppo: L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio Berlusconi ed ha 86 anni Men… -