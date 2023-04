Silvio Berlusconi, il bollettino medico di Zangrillo: “Ha un’infezione polmonare. Ha da tempo la leucemia mielomonocitica cronica” (Di giovedì 6 aprile 2023) Arriva il primo bollettino medico sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì mattina in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il professore Alberto Zangrillo, suo medico personale, ha diffuso una nota nella quale ha spiegato che l’ex presidente del Consiglio è ricoverato per la “cura di un’infezione polmonare” che “si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica” di cui è portatore da tempo”. Dopo ore in cui si sono rincorse voci su una malattia del sangue, Zangrillo spiega che Berlusconi ha la “leucemia mielomonocitica cronica”, malattia di cui è stata “accertata la persistente fase ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Arriva il primosulle condizioni di, ricoverato da mercoledì mattina in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il professore Alberto, suopersonale, ha diffuso una nota nella quale ha spiegato che l’ex presidente del Consiglio è ricoverato per la “cura di” che “si inquadra nel contesto di una condizione ematologica” di cui è portatore da”. Dopo ore in cui si sono rincorse voci su una malattia del sangue,spiega cheha la “”, malattia di cui è stata “accertata la persistente fase ...

