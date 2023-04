Silvio Berlusconi, il bollettino: “Ha la leucemia e infezione polmonare”. Il fratello Paolo: “Migliora”. Durante il Cdm chiama Meloni e Salvini (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per curare un’infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale provocato da una leucemia cronica di cui soffre da tempo. Ma è vigile e sembra rispondere alle terapia, tanto da poter avere il modo di sentire i vertici del suo partito e salutare telefonicamente Giorgia Meloni e Matteo Salvini. A fare chiarezza sulle condizioni del leader di Forza Italia, dopo ore in cui si sono rincorse voci su una malattia del sangue, è il primo bollettino medico diffuso nel pomeriggio dai medici. “Siamo più sollevati, c’è un Miglioramento. Siamo fiduciosi”, ha detto ai cronisti il fratello Paolo uscendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023)è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per curare un’conseguenza di un forte indebolimento generale provocato da unacronica di cui soffre da tempo. Ma è vigile e sembra rispondere alle terapia, tanto da poter avere il modo di sentire i vertici del suo partito e salutare telefonicamente Giorgiae Matteo. A fare chiarezza sulle condizioni del leader di Forza Italia, dopo ore in cui si sono rincorse voci su una malattia del sangue, è il primomedico diffuso nel pomeriggio dai medici. “Siamo più sollevati, c’è unmento. Siamo fiduciosi”, ha detto ai cronisti iluscendo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - G_A_V_76 : RT @Libero_official: #DanielaCollu ha pubblicato e poi rimosso un tweet in cui augura la morte a #Berlusconi: scoppia la bufera sull'ex con… - eli_carr : RT @Libero_official: 'Tarati mentali, avete il veleno dentro e fate pena': #Salvini durissimo contro chi insulta #Berlusconi ricoverato ht… -