Silvio Berlusconi ha una grave malattia del sangue A fine marzo non furono semplici "esami di routine" (Di giovedì 6 aprile 2023) C'è grande apprensione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, da ieri ricoverato e messo subito nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia - si legge sul Corriere della Sera - soffre di una grave patologia del sangue. La stessa che ha causato il ricovero precedente: non solo, dunque, esami di routine, ma anche le cure del caso. Le prime indiscrezioni subito dopo il ricovero di ier, parlano di problemi respiratori legati a una recidiva di polmonite. Chi ben conosce Silvio Berlusconi non nasconde che la situazione è delicata, anche se non viene definita drammatica. La certezza che c'è qualcosa di ancora più grave arriva poco dopo: Silvio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - lucia_casoni : @Virna25marzo @LaVeritaWeb L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama… - ninoBertolino : Berlusconi, Corriere della Sera: “L’ex premier è gravemente malato, affetto da leucemia” ?? @ultimora Anche il sie… -