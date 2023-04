Silvio Berlusconi ha la leucemia? Ultime news sulle condizioni di salute (Di giovedì 6 aprile 2023) Hanno scosso il mondo istituzionale le condizioni di salute dell’ex premier Silvio Berlusconi, a cui è stato diagnosticato dalla fine di marzo la leucemia. Il tumore del sangue avrebbe costretto l’ex Presidente del Consiglio agli ultimi due ricoveri presso il San Raffaele di Milano, dove attualmente è tenuto in terapia intensiva sotto la stretta visione dei medici personali. Nonostante la faccenda sia molto grave, soprattutto per la polmonite conseguente la patologia tumorale, Berlusconi sarebbe cosciente. Infatti, dalla propria camera starebbe ugualmente lavorando: nella mattinata, avrebbe chiamato i vertici di Forza Italia per informarli delle condizioni di salute. La leucemia di Silvio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Hanno scosso il mondo istituzionale ledidell’ex premier, a cui è stato diagnosticato dalla fine di marzo la. Il tumore del sangue avrebbe costretto l’ex Presidente del Consiglio agli ultimi due ricoveri presso il San Raffaele di Milano, dove attualmente è tenuto in terapia intensiva sotto la stretta visione dei medici personali. Nonostante la faccenda sia molto grave, soprattutto per la polmonite conseguente la patologia tumorale,sarebbe cosciente. Infatti, dalla propria camera starebbe ugualmente lavorando: nella mattinata, avrebbe chiamato i vertici di Forza Italia per informarli delledi. Ladi...

