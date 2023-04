Silvio Berlusconi ha la leucemia, situazione complessa (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi potrebbe avere la leucemia. A lanciare l’indiscrezione sullo stato di salute dell’ex premier e guida di Forza Italia è stato il Corriere della Sera, che ha svelato ulteriori dettagli sul ricovero del Cavaliere avvenuto nella giornata di mercoledì 5 aprile 2023. Secondo quanto riferito dal quotidiano, Berlusconi starebbe combattendo contro una grave malattia del sangue che lo avrebbe debilitato parecchio nell’ultimo periodo. Da qui i numerosi ricoveri delle ultime settimane, con quello del 5 aprile 2023 che desta preoccupazioni nell’ambiente familiare e politico. Berlusconi era già stato ricoverato nel nosocomio milanese la settimana scorsa, da lunedì 27 marzo a giovedì 30, e adesso si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica del San Raffaele, padiglione Q1, dove ha trascorso la notte. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023)Berlusconi potrebbe avere la. A lanciare l’indiscrezione sullo stato di salute dell’ex premier e guida di Forza Italia è stato il Corriere della Sera, che ha svelato ulteriori dettagli sul ricovero del Cavaliere avvenuto nella giornata di mercoledì 5 aprile 2023. Secondo quanto riferito dal quotidiano, Berlusconi starebbe combattendo contro una grave malattia del sangue che lo avrebbe debilitato parecchio nell’ultimo periodo. Da qui i numerosi ricoveri delle ultime settimane, con quello del 5 aprile 2023 che desta preoccupazioni nell’ambiente familiare e politico. Berlusconi era già stato ricoverato nel nosocomio milanese la settimana scorsa, da lunedì 27 marzo a giovedì 30, e adesso si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica del San Raffaele, padiglione Q1, dove ha trascorso la notte. Il ...

