Silvio Berlusconi ha la leucemia? Ricoverato in ospedale, la salute preoccupa: ultime notizie (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha la leucemia? Come sappiamo, il l'ex Premier è Ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Sembra che la nottata sia trascorsa in maniera tranquilla e le condizioni siano stabili, almeno quanto riferisce Antonio Tajani, numero Due di Forza Italia e Vicepremier e Ministro degli Esteri. Ma cosa sappiamo sulla malattia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - La7tv : #omnibus Con l'inviato Carmelo Schininà le condizioni di salute di Silvio #Berlusconi ricoverato in terapia intensi… - nocavia0 : • 'Inaccettabile il rifiuto al vaccino Covid'. • 'Troppi Novax in TV'. • 'Green Pass, misura di buon senso...giuste… -

