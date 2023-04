Silvio Berlusconi ha la leucemia: la diagnosi a fine marzo (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi soffre di leucemia. Lo riporta Reuters, che svela i motivi del ricovero in terapia intensiva scattato ieri al San Raffaele di Milano. Una prima diagnosi sarebbe arrivata a marzo, confermata poi da tutti gli altri accertamenti strumentali. Le condizioni di Berlusconi, dopo la prima notte di ricovero, restano stabili, stando a quanto si apprende. L’ex Presidente del Consiglio è circondato dall’affetto della famiglia. Uno dopo l’altro si sono recati dal padre, 86enne: da Marina a PierSilvio fino a Barbara, Eleonora e in serata anche Luigi. Senza dimenticare la vicinanza del mondo del calcio. “Affettuosi auguri, caro Presidente, da tutta la grande famiglia biancorossa”, si leggeva ieri sera in una nota del suo Monza firmata da Adriano Galliani. ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023)soffre di. Lo riporta Reuters, che svela i motivi del ricovero in terapia intensiva scattato ieri al San Raffaele di Milano. Una primasarebbe arrivata a, confermata poi da tutti gli altri accertamenti strumentali. Le condizioni di, dopo la prima notte di ricovero, restano stabili, stando a quanto si apprende. L’ex Presidente del Consiglio è circondato dall’affetto della famiglia. Uno dopo l’altro si sono recati dal padre, 86enne: da Marina a Pierfino a Barbara, Eleonora e in serata anche Luigi. Senza dimenticare la vicinanza del mondo del calcio. “Affettuosi auguri, caro Presidente, da tutta la grande famiglia biancorossa”, si leggeva ieri sera in una nota del suo Monza firmata da Adriano Galliani. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - elidimaggio : RT @luigivanti: A me non interessa se si tratta di Silvio Berlusconi o di un operaio o un qualsiasi altro cittadino. E' una persona e come… - alessan75877023 : RT @rtl1025: ?? 'In passato ho lavorato accanto a Silvio #Berlusconi, ho scritto alcuni discorsi importanti per lui. 'Io non mollo' era uno… -