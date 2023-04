Silvio Berlusconi ha la leucemia: ieri ha cominciato la chemioterapia (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi soffre di leucemia, secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, che svela i motivi del ricovero in terapia intensiva scattato ieri al San Raffaele di Milano. Una prima diagnosi sarebbe arrivata a marzo, confermata poi da tutti gli altri accertamenti strumentali. Nella giornata di ieri ha cominciato la chemioterapia. Le condizioni di Berlusconi, dopo la prima notte di ricovero, restano stabili, stando a quanto si apprende. L’ex Presidente del Consiglio è circondato dall’affetto della famiglia. I figli, uno dopo l’altro, si sono recati dal padre, 86enne: da Marina a PierSilvio fino a Barbara, Eleonora e in serata anche Luigi. Senza dimenticare la vicinanza del mondo del calcio. “Affettuosi auguri, caro Presidente, da ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023)soffre di, secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, che svela i motivi del ricovero in terapia intensiva scattatoal San Raffaele di Milano. Una prima diagnosi sarebbe arrivata a marzo, confermata poi da tutti gli altri accertamenti strumentali. Nella giornata dihala. Le condizioni di, dopo la prima notte di ricovero, restano stabili, stando a quanto si apprende. L’ex Presidente del Consiglio è circondato dall’affetto della famiglia. I figli, uno dopo l’altro, si sono recati dal padre, 86enne: da Marina a Pierfino a Barbara, Eleonora e in serata anche Luigi. Senza dimenticare la vicinanza del mondo del calcio. “Affettuosi auguri, caro Presidente, da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - dariodangelo91 : ?????? ANSA:'Silvio #Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e… - paolinipaolo29 : @SRusilebon Che io sappia ,la festa non si farà per le condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato al Gemelli . -