“Silvio Berlusconi ha la leucemia: è grave ma stabile” (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi avrebbe la leucemia. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ex premier sarebbe affetto dal tumore del sangue. Una prima diagnosi sarebbe arrivata a marzo, confermata poi da tutti gli esami del caso (Pet, prelievo del midollo) a cui è seguito l’inizio delle nuove cure. “Silvio Berlusconi ha la leucemia: è grave ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 aprile 2023)avrebbe la. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ex premier sarebbe affetto dal tumore del sangue. Una prima diagnosi sarebbe arrivata a marzo, confermata poi da tutti gli esami del caso (Pet, prelievo del midollo) a cui è seguito l’inizio delle nuove cure. “ha la: èma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

