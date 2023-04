Silvio Berlusconi, dopo due giorni finalmente il primo bollettino: i medici fanno chiarezza (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”. È quanto recita il bollettino diffuso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier è ricoverato da mercoledì 5 aprile. “La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”, prosegue il bollettino firmato dal medico personale Alberto Zangrillo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) “Il presidenteè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”. È quanto recita ildiffuso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier è ricoverato da mercoledì 5 aprile. “La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”, prosegue ilfirmato dal medico personale Alberto Zangrillo, ...

