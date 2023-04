Silvio Berlusconi | “diagnosi a marzo” | paura per l’ex premier

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il mondo politico non solo di centrodestra in queste ore col fiato sospeso per le condizioni di salute di. Sono ore di grande apprensione nel mondo politico italiano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - lucaccini_carla : RT @GenCar5: Sui giornali i toni sono da 'Santo subito' e per trent'anni ci avete ammaestrato a non demonizzare il piduista, datore di lavo… - PUSSlFIED : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Problemi ematici per Silvio Berlusconi. Per fonti sanitarie destano grande preoccupazione #ANSA -

Roma, 6 apr. Ho parlato questa mattina con il professor Zangrillo,ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1 Mattina. Il modo migliore di stargli vicino per ...Prima notte in ospedale per, 86 anni, ricoverato da mercoledì 5 aprile a mezzogiorno nella terapia intensiva del San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari. Per ora sulle condizioni di salute del ...A Piazza Affari i riflettori sono tutti per il titolo Mediaset, dopo l'aggravamento delle condizioni di. In Asia, indici tutti in ribasso, con Tokyo che ha terminato la seduta a - 1,...

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. Fonti mediche: possibile leucemia. LIVE Sky Tg24

Il leader di Forza Italia è ricoverato dalla mattinata di ieri in terapia intensiva cardiotoracica all’ospedale San Raffaele. Tajani: “Notte tranquilla, condizioni stabili” Milano, 06 apr. – E’ trasco ...In calo i titoli di Media For Europe in Borsa, con il fondatore del gruppo Silvio Berlusconi ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele. Le azioni Mfe di categoria A calano dell’1,88 ...