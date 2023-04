Silvio Berlusconi, di che segno zodiacale è? (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi è del segno zodiacale della Bilancia. L’ex Premier infatti è nato infatti il 29 settembre del 1936 a Milano. Il Cavaliere non si è mai espresso sulle caratteristiche astrologiche del suo segno, ma della Bilancia porta tutti i tratti distintivi. Esteta per natura, quindi attratto dal bello, grazie all’influenza di Venere come pianeta dominante, l’uomo Bilancia è un seduttore nato. Per quanto riguarda l’uomo della Bilancia, egli ha un’idea tutta sua delle relazioni. Una volta trovata la compagna o il compagno di vita è appagato e sereno, ma non disdegna i flirt e le scappatelle. In effetti, durante tutta la sua vita Silvio Berlusconi non ha mai fatto mistero di amare le donne e di subirne il fascino. Socievole e dalla battuta pronta, il Bilancia ama ... Leggi su cultweb (Di giovedì 6 aprile 2023)è deldella Bilancia. L’ex Premier infatti è nato infatti il 29 settembre del 1936 a Milano. Il Cavaliere non si è mai espresso sulle caratteristiche astrologiche del suo, ma della Bilancia porta tutti i tratti distintivi. Esteta per natura, quindi attratto dal bello, grazie all’influenza di Venere come pianeta dominante, l’uomo Bilancia è un seduttore nato. Per quanto riguarda l’uomo della Bilancia, egli ha un’idea tutta sua delle relazioni. Una volta trovata la compagna o il compagno di vita è appagato e sereno, ma non disdegna i flirt e le scappatelle. In effetti, durante tutta la sua vitanon ha mai fatto mistero di amare le donne e di subirne il fascino. Socievole e dalla battuta pronta, il Bilancia ama ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - constantinesimo : DALLO STADIO SILVIO BERLUSCONI IN SAN SIRO, SEMIFINALE DI ANDATA DI CHAMPIONS LEAGUE, MILAN NAPOLI - Aurora68934704 : RT @lvogruppo: L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio Berlusconi ed ha 86 anni Men… -