Silvio Berlusconi, dall’ospedale San Raffaele la notizia del fratello Paolo (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi, l’aggiornamento dal fratello Paolo. Dopo il bollettino medico dell’ospedale San Raffaele, Paolo Berlusconi ha parlato con la stampa per dare un aggiornamento sulla salute del fratello. L’ex premier è ricoverato nel nosocomio milanese da mercoledì 5 aprile e nel primo pomeriggio è arrivato il bollettino ufficiale con la diagnosi fatta al Cavaliere. Sia il fratello Paolo Berlusconi che la figlia maggiore del Cavaliere Marina, dopo essersi recati in ospedale questa mattina, sono tornati nel pomeriggio. In mattinata al San Raffaele era arrivato anche il figlio Luigi: i tre si sono trattenuti nel nosocomio per poco più di due ore. “Il presidente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023), l’aggiornamento dal. Dopo il bollettino medico dell’ospedale Sanha parlato con la stampa per dare un aggiornamento sulla salute del. L’ex premier è ricoverato nel nosocomio milanese da mercoledì 5 aprile e nel primo pomeriggio è arrivato il bollettino ufficiale con la diagnosi fatta al Cavaliere. Sia ilche la figlia maggiore del Cavaliere Marina, dopo essersi recati in ospedale questa mattina, sono tornati nel pomeriggio. In mattinata al Sanera arrivato anche il figlio Luigi: i tre si sono trattenuti nel nosocomio per poco più di due ore. “Il presidente ...

