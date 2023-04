Silvio Berlusconi, dal tumore all’uveite fino al Covid: tutti i guai di salute del leader di Fi (Di giovedì 6 aprile 2023) Era il maggio 1997 quando Silvio Berlusconi venne operato per un tumore alla prostata all’ospedale San Raffaele, che lui stesso ha contribuito a realizzare alle porte di Milano, non lontano dagli studi Mediaset e da Milano 2. Un problema di salute del quale il presidente di Forza Italia ha parlato solo alcuni anni dopo con i ragazzi di una comunità di recupero in Veneto. Da quell’intervento, molti sono stati i ricoveri e le operazioni a cui l’ex premier, ora costretto in terapia intensiva in una situazione “complessa”, si è sottoposto. Nel 2006 ad Anversa è stato operato per l’asportazione di un frammento al menisco. A fine novembre dello stesso anno, è stato ricoverato per un malore a una kermesse di Forza Italia a Montecatini e il mese successivo è volato a Cleveland, in Ohio, gli è stato impiantato un pacemaker. Al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Era il maggio 1997 quandovenne operato per unalla prostata all’ospedale San Raffaele, che lui stesso ha contribuito a realizzare alle porte di Milano, non lontano dagli studi Mediaset e da Milano 2. Un problema didel quale il presidente di Forza Italia ha parlato solo alcuni anni dopo con i ragazzi di una comunità di recupero in Veneto. Da quell’intervento, molti sono stati i ricoveri e le operazioni a cui l’ex premier, ora costretto in terapia intensiva in una situazione “complessa”, si è sottoposto. Nel 2006 ad Anversa è stato operato per l’asportazione di un frammento al menisco. A fine novembre dello stesso anno, è stato ricoverato per un malore a una kermesse di Forza Italia a Montecatini e il mese successivo è volato a Cleveland, in Ohio, gli è stato impiantato un pacemaker. Al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - Agenzia_Ansa : In mattinata, dopo le visite, il primario Alberto Zangrillo potrebbe tenere un punto stampa per illustrare le condi… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Silvio Berlusconi sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazi… -