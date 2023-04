Silvio Berlusconi | cos’è la leucemia mielomonocitica cronica che ha colpito l’ex premier | sintomi e cure

(Di giovedì 6 aprile 2023), ricoverato da ieri in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano con una polmonite, ha “una forma di” scoperta “da qualche settimana”, per la quale “ha iniziato i primi trattamenti di chemioterapia“. È quanto scrive e l’Adnkronos Salute. La prima notte in ospedale perè trascorsa senza particolari novità. Il leader di Forza Italia, ricoverato in terapia intensiva cardiotoracica, è affiancato dalla compagna Marta Fascina. “Notte tranquilla, le condizioni sono stabili” ha detto ad Affaritaliani.it il vice, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. “Ho parlato col professor Zangrillo che mi ha detto che le condizioni sono stabili – ha poi affermato intervenendo a Start su Sky TG24 – Lui chiama al telefono dirigenti del ...

MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo "È morto Silvio Berlusconi". Poi le scuse. - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - DomenicoLeccese : #ègiustoinformare ??SILVIO BERLUSCONI, BOLLETTINO MEDICO: MALATO DA TEMPO DI LEUCEMIA

soffre "da tempo di leucemia mielomonocitica cronica" ed è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele "per curare un'infezione polmonare". Alla fine, nel primo pomeriggio, è ...Matteo Salvini perde la pazienza. Nelle ore in cuiè ricoverato al San Raffaele di Milano, non mancano gli odiatori che sul web, e non solo, ironizzano. 'Quando c'è una persona ricoverata in terapia intensiva - tuona il leader della ...Con una buona dose di ironia, e per riportare un po' di leggerezza dopo una lunga discussione sulle condizioni di salute di, Merlino ha infatti chiesto a Caprarica: "Non è che stai ...

Giovedì, 6 aprile 2023 Home > aiTv > Berlusconi, la figlia Marina e il fratello Paolo di nuovo da lui Milano, 6 apr. (askanews) - Dopo aver trascorso la mattinata al San Raffaele, la figlia Marina e ...Silvio Berlusconi sta dominando la cronaca, non solo italiana, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Spesso è finito sui giornali di tutto il mondo, ...