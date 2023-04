Silvio Berlusconi, condizioni sempre più critiche: preoccupa il gesto di Alfonso Signorini (Di giovedì 6 aprile 2023) Un gesto di Alfonso Signorini in queste ora sta facendo molto preoccupare i sostenitori di Silvio Berlusconi, attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Roma, dove starebbe combattendo contro le conseguenze di una brutta polmonite che lo ha colpito qualche tempo fa. Il conduttore del Grande Fratello Vip 7, infatti, avrebbe annullato la festa per il suo compleanno prevista per oggi giovedì 6 aprile proprio per via delle condizioni gravi dell’ex Premier. GF Vip 7, Alfonso Signorini: preoccupa la decisione di annullare la sua festa di Compleanno A lanciare l’indiscrezione secondo cui la festa di Alfonso Signorini è saltata perché Silvio ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 aprile 2023) Undiin queste ora sta facendo moltore i sostenitori di, attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Roma, dove starebbe combattendo contro le conseguenze di una brutta polmonite che lo ha colpito qualche tempo fa. Il conduttore del Grande Fratello Vip 7, infatti, avrebbe annullato la festa per il suo compleanno prevista per oggi giovedì 6 aprile proprio per via dellegravi dell’ex Premier. GF Vip 7,la decisione di annullare la sua festa di Compleanno A lanciare l’indiscrezione secondo cui la festa diè saltata perché...

