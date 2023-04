Silvio Berlusconi: come sta oggi, l'ipotesi leucemia e l'attesa per il bollettino medico (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi avrebbe la leucemia. La notizia è diffusa oggi 6 aprile dal Corriere della Sera. I dolori e la polmonite, che hanno portato al ricovero mercoledì mattina Leggi su europa.today (Di giovedì 6 aprile 2023)avrebbe la. La notizia è diffusa6 aprile dal Corriere della Sera. I dolori e la polmonite, che hanno portato al ricovero mercoledì mattina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - gazzettaparma : Problemi ematici per Silvio Berlusconi: sale la preoccupazione - Akin_Sola8 : RT @tassagency_en: Former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has leukemia, Corriere della Sera reported: -