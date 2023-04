Silvio Berlusconi, chi è la compagna Marta Fascina: età, carriera, oggi, figli e foto (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi non sta bene. Anzi. Dopo l’ultimo cedimento di salute, ora, si trova ancora in ospedale, al San Raffaele. La diagnosi non è delle migliori: il Cavaliere avrebbe la leucemia. Il tumore del sangue, proprio nelle scorse ore, ha costretto l’ex Presidente del Consiglio ad un ricovero importante. Ora, in ospedale, si trova in terapia intensiva sotto la stretta visione dei medici personali. Tra le persone che gli stanno vicino in questo momento c’è anche la sua compagna, Marta Antonia Fascina. Scopriamo insieme chi è! Come sta Silvio Berlusconi e perché è stato ricoverato al San Raffaele: ultime news sul leader di Forza Italia Chi è Marta Antonia Fascina, la compagna di Berlusconi La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023)non sta bene. Anzi. Dopo l’ultimo cedimento di salute, ora, si trova ancora in ospedale, al San Raffaele. La diagnosi non è delle migliori: il Cavaliere avrebbe la leucemia. Il tumore del sangue, proprio nelle scorse ore, ha costretto l’ex Presidente del Consiglio ad un ricovero importante. Ora, in ospedale, si trova in terapia intensiva sotto la stretta visione dei medici personali. Tra le persone che gli stanno vicino in questo momento c’è anche la suaAntonia. Scopriamo insieme chi è! Come stae perché è stato ricoverato al San Raffaele: ultime news sul leader di Forza Italia Chi èAntonia, ladiLa ...

