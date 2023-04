Silvio Berlusconi ancora ricoverato. Ecco come sta il leader di Forza Italia (Di giovedì 6 aprile 2023) secondo le prime indiscrezioni Silvio Berlusconi è ancora ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il ricovero si è reso necessario nella giornata di ieri, a causa di un problema respiratorio. Dunque, si è reso necessario l’ingresso in terapia intensiva, padiglione Q, piano – 1. Il Corriere della Sera parla di problemi respiratori legati a una recidiva di polmonite, ma poi aggiunge un altro dettaglio ancora più serio: Silvio Berlusconi soffre di leucemia. Nessun bollettino sarà diramato, l’unico a poter parlare delle condizioni di salute di Berlusconi è il professor Zangrillo, suo medico personale. Il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, fuori dall’ospedale ha detto hai giornalisti: «È stabile, è una ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 aprile 2023) secondo le prime indiscrezionipresso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il ricovero si è reso necessario nella giornata di ieri, a causa di un problema respiratorio. Dunque, si è reso necessario l’ingresso in terapia intensiva, padiglione Q, piano – 1. Il Corriere della Sera parla di problemi respiratori legati a una recidiva di polmonite, ma poi aggiunge un altro dettagliopiù serio:soffre di leucemia. Nessun bollettino sarà diramato, l’unico a poter parlare delle condizioni di salute diè il professor Zangrillo, suo medico personale. Il fratello di, Paolo, fuori dall’ospedale ha detto hai giornalisti: «È stabile, è una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ShahnewazAsr : RT @anubi_matt: I parlamentari più assenteisti? ?? Marta Fascina. 1,7% ?? Silvio Berlusconi 0,55% ?? Umberto Bossi 0,38% In pratica sono an… - marcuspascal1 : RT @lucia_casoni: @Virna25marzo @LaVeritaWeb L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio… -