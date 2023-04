Silvio Berlusconi ancora ricoverato: come sta e di cosa soffre il patron del Monza (Di giovedì 6 aprile 2023) È grave, ma stabile, il quadro clinico di Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri, mercoledì 5 aprile nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il senatore di Forza Italia e patron del Monza, in ogni caso, è vigile e ha ricevuto le visite di famigliari e amici, tra cui l’ad biancorosso Adriano Galliani, dopo aver trascorso la notte in ospedale. Berlusconi è ricoverato «per la cura di un’infezione polmonare». «L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta». È quanto si legge nel bollettino medico firmato dai professori Alberto ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) È grave, ma stabile, il quadro clinico dida ieri, mercoledì 5 aprile nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il senatore di Forza Italia edel, in ogni caso, è vigile e ha ricevuto le visite di famigliari e amici, tra cui l’ad biancorosso Adriano Galliani, dopo aver trascorso la notte in ospedale.«per la cura di un’infezione polmonare». «L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta». È quanto si legge nel bollettino medico firmato dai professori Alberto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - sidewayseye : RT @Soppressatira: Qualcuno avvisi i Casamonica, ’ché devono tenere libero l’elicottero. {@WaWe970} #berlusconi #silvio #silvioberlusconi - orsetta15 : @berlusconi @M_Fedriga Forza Silvio Forza Silvio Forza Silvio tu sei come l*araba fenice,supererai anche questa! -