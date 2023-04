Silvio Berlusconi ancora in terapia intensiva | le condizioni

(Di giovedì 6 aprile 2023)ha passato la prima notte nel reparto didell’ospedale San Raffaele di Milano. Le suesono gravi, ma stabili. Al momento nessun bollettino medico ufficiale è statoemesso. L’unico autorizzato a parlare delledel leader di Forza Italia è il suo medico personale, il professor Alberto Zangrillo. Qualcosa però nella giornata di ieri era trapelato: il Cav è vigile, “parla” e non è intubato. Era arrivato all’ospedale in auto con un affanno respiratorio e subito ricoverato per problemi polmonari e cardiovascolari. La tac e gli esami del sangue pare abbiano trovato un’infezione polmonare: è stato il numero due di Fi, Antonio Tajani, a rivelare chesta affrontando “un problema dovuto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - trashloger : RT @ColombiaIsLost: Molti ignorano che esiste una puntata di Doctor Who dove i protagonisti viaggiano nel 2137 e incontrano Silvio Berlusco… - arch_passarella : RT @ilfoglio_it: Ora che è ricoverato al San Raffaele è utile riavvolgere il nastro della vita di Silvio Berlusconi e di come è sempre stat… -

Una situazione "complessa ma stabile" per Silvio Berlusconi, che è "sempre vigile" mentre i medici stanno provando a ristabilire una corretta ossigenazione del sangue per alleviare lo stress del