Silo | il trailer ufficiale della serie basata sulla trilogia bestseller di Hugh Howey

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... telesimo : #AppleTVPlus ha svelato il #trailer di #Silo, l'avvincente serie #Apple Original basata sulla trilogia di romanzi d… - TataChips86 : RT @Il_Nerdastro: Fuori, la Morte. Dentro, solo Menzogne: il 5 Maggio si avvicina, con l'arrivo su #AppleTV di una delle #SerieTV più ghiot… - Il_Nerdastro : Fuori, la Morte. Dentro, solo Menzogne: il 5 Maggio si avvicina, con l'arrivo su #AppleTV di una delle #SerieTV più… - badtasteit : #Silo - Il trailer della nuova serie con #RebeccaFerguson in arrivo su #AppleTV+ - MovieCoverage_ : Silo - Official Trailer (2023) Rebecca Ferguson, Sci-Fi Series -

Giornata di annunci in casa Apple TV+ : a pochi minuti dalufficiale di, nuova serie post - apocalittica con Rebecca Ferguson , la piattaforma di streaming on demand ha svelato anche la data d'uscita di High Desert , nuova serie con Patricia ...LEGGI -: ildella nuova serie con Rebecca Ferguson in arrivo su Apple TV+ La serie è creata e scritta da Nancy Fichman (Nurse Jackie - Terapia d'urto, Katie Ford (Miss Detective) e ...... adattata dal nominato agli Emmy Graham Yost ( Band of Brothers , Justified ), si mostra nelufficiale insieme con il suo inquietante mondo distopico.: La trama e il cast della nuova ...

Silo: trailer della nuova serie Apple TV+ con Rebecca Ferguson Cinefilos.it

Ecco il trailer ufficiale di Silo, la nuova serie che dà vita alla trilogia bestseller di Hugh Howey, dal 5 maggio in esclusiva su Apple TV+. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 06/04/2023 Apple TV+ ha appena ...Related: 'Silo': Release Date, Trailer, Cast, and Everything We Know So Far About the Rebecca Ferguson-led Series Silo will stay true to the books it was based on, focusing on the last people on earth ...