Signorini annulla la sua festa di compleanno, “tra i motivi principali le condizioni di salute di Berlusconi” (Di giovedì 6 aprile 2023) “Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi, attualmente in ospedale”: a scrivere queste parole in una story pubblicata su Instagram è Alessandro Rosica, noto influencer ed “esperto di gossip”. Parole riprese da Fanpage e da altri siti. Secondo Rosica, Signorini aveva previsto una grande festa per il 6 aprile (è nato il 7, dunque avrebbe voluto brindare allo scoccare della mezzanotte) con vip e amici ma tutto è stato annullato. Al momento la situazione del leader di Forza Italia viene definita “complessa ma stabile”. Berlusconi è “sempre vigile” mentre i medici stanno provando a ristabilire una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) “Sospesa la grandissimadi Alfonsoprevista per domani, giovedì 6. Tra ici sarebbero lenon proprio tranquille di, attualmente in ospedale”: a scrivere queste parole in una story pubblicata su Instagram è Alessandro Rosica, noto influencer ed “esperto di gossip”. Parole riprese da Fanpage e da altri siti. Secondo Rosica,aveva previsto una grandeper il 6 aprile (è nato il 7, dunque avrebbe voluto brindare allo scoccare della mezzanotte) con vip e amici ma tutto è statoto. Al momento la situazione del leader di Forza Italia viene definita “complessa ma stabile”.è “sempre vigile” mentre i medici stanno provando a ristabilire una ...

