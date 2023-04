Siccità, via libera al decreto: in arrivo multe fino a 50mila euro (Di giovedì 6 aprile 2023) multe fino a 50mila euro per chi estrae e utilizza acqua pubblica senza autorizzazione. Questa è solo una delle tante novità contenute nel decreto acqua sul tavolo del Consiglio dei ministri, riunitosi per approvare nuove disposizioni... Leggi su europa.today (Di giovedì 6 aprile 2023)per chi estrae e utilizza acqua pubblica senza autorizzazione. Questa è solo una delle tante novità contenute nelacqua sul tavolo del Consiglio dei ministri, riunitosi per approvare nuove disposizioni...

In Cdm decreti siccità (con commissario straordinario) e Pa. Slitta il ddl concorrenza

Prosegue il disegno di legge sulla concorrenza, ma slitta ancora il via libera da parte del Consiglio dei ministri.

Siccità, c'è un commissario straordinario nazionale

L'istituzione di una Cabina di regia e di un commissario straordinario nazionale per l'emergenza siccità.

Al via il Cdm, sul tavolo i decreti su siccità e PA

Al via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Fra i provvedimenti all'ordine del giorno, ci sono il decreto legge per l'emergenza siccità, quello per rafforzare le capacità amministrative della PA.