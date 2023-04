Siccità, nasce la cabina di regia. Centrale sarà il ruolo del Mit (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri al Decreto Siccità e allo schema di decreto legislativo per completare la rete Transeuropea dei trasporti. Lo confermano fonti del Mit. Snellimento delle procedure autorizzative e iter più veloci per la realizzazione delle infrastrutture idriche e per la sicurezza e la gestione degli invasi. Dopo l’approvazione del Codice degli appalti, che garantisce un’Italia più efficiente e competitiva, sbloccando cantieri e opere, il Governo punta a semplificare anche in una materia di particolare rilievo per l’economia italiana: il settore idrico. Il decreto legge, approvato oggi in Consiglio dei ministri, su proposta del Vicepremier e ministro Matteo Salvini, prevede, tra l’altro, la nascita della cabina di regia, incardinata presso la presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri al Decretoe allo schema di decreto legislativo per completare la rete Transeuropea dei trasporti. Lo confermano fonti del Mit. Snellimento delle procedure autorizzative e iter più veloci per la realizzazione delle infrastrutture idriche e per la sicurezza e la gestione degli invasi. Dopo l’approvazione del Codice degli appalti, che garantisce un’Italia più efficiente e competitiva, sbloccando cantieri e opere, il Governo punta a semplificare anche in una materia di particolare rilievo per l’economia italiana: il settore idrico. Il decreto legge, approvato oggi in Consiglio dei ministri, su proposta del Vicepremier e ministro Matteo Salvini, prevede, tra l’altro, la nascita delladi, incardinata presso la presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta, ...

