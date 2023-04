Siccità in Bergamasca | Uniacque chiede emissione ordinanze per il contenimento a 58 Comuni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 aprile 2023) Bergamo. Rimane sotto stretta osservazione lo stato della dotazione idrica della Provincia di Bergamo in gestione a, che a fronte di una situazione continua di mancanza di precipitazioni, rende noto di aver inviato giovedì 6 aprile una nuova richiesta didi ordinanza didei consumi idrici (possibilità di consumo extra potabile solo per un’ora nella fascia notturna) ad altri 58della Provincia di Bergamo. Si tratta di una misura cautelativa che riguarda la fascia diserviti dall’Acquedotto dei Laghi, che presenta da diverse settimane un livello di attenzione elevato per attingimenti alti e possibili ulteriori criticità a breve. L’aumentato flusso di presenze previsto per il ponte pasquale porterà a un maggior prelevamento di acqua, in particolare in alcuni ...