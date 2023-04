Siccità: Bonelli, 'in cdm decreto 'speriamo che piova', governo inadeguato' (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “Di fronte alla drammaticità dei processi di desertificazione causati dal cambiamento climatico dalle bozze uscite del Dl Siccità – che abbiamo rinominato ‘speriamo che piova'- che sarà approvato dal consiglio di Ministri oggi, il governo dimostra la sua totale inadeguatezza ad affrontare la crisi climatica in atto". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "Oggi Salvini nel suo tour in Friuli si è affidato alla speranza che questa primavera possa piovere e poi ha precisato che lui è pronto a spendere un miliardo di euro per le perdite degli acquedotti. Voglio ricordare al ministro Salvini che quel miliardo di euro a cui fa riferimento in realtà sono 900 milioni dei fondi previsti dal Pnrr che la maggioranza di cui lui fa parte non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “Di fronte alla drammaticità dei processi di desertificazione causati dal cambiamento climatico dalle bozze uscite del Dl– che abbiamo rinominato ‘che'- che sarà approvato dal consiglio di Ministri oggi, ildimostra la sua totale inadeguatezza ad affrontare la crisi climatica in atto". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo. "Oggi Salvini nel suo tour in Friuli si è affidato alla speranza che questa primavera possa piovere e poi ha precisato che lui è pronto a spendere un miliardo di euro per le perdite degli acquedotti. Voglio ricordare al ministro Salvini che quel miliardo di euro a cui fa riferimento in realtà sono 900 milioni dei fondi previsti dal Pnrr che la maggioranza di cui lui fa parte non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1950Elda : RT @lefrasidiosho: La siccità vista dal Perugino #siccità #bonelli #meloni #Adige - StefanoDeF92936 : RT @ChiodiDonatella: #Bonelli: dai sassi alle #dimissioni di #LaRussa passando per #carnesintetica, #PNRR e #pontesullostretto. È un fiume… - r83384733 : @crazy_cisco @GiorgiaMeloni Per esempio, Bonelli prima la accusa per la siccità dell'Adige poi per la grandine a Ro… - MG462gm : RT @ChiodiDonatella: #Bonelli: dai sassi alle #dimissioni di #LaRussa passando per #carnesintetica, #PNRR e #pontesullostretto. È un fiume… - CedroneBruno : RT @ChiodiDonatella: #Bonelli: dai sassi alle #dimissioni di #LaRussa passando per #carnesintetica, #PNRR e #pontesullostretto. È un fiume… -