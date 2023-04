(Di giovedì 6 aprile 2023) Ha vissuto e superato la seconda Guerra Mondiale ma la sua più grande battaglia l’ha vinta in questi, a 103, quandoessere arrivata in ospedale con unadelè stata...

Ha vissuto e superato la seconda Guerra Mondiale ma la sua più grande battaglia l'ha vinta in questi giorni, a 103 anni , quando dopo essere arrivata in ospedale con unadelè stata operata d'urgenza . A distanza di 4 giorni si è rimessa in piedi ed ha iniziato le terapie che la riporteranno a camminare. E' accaduto all'ospedale di San Donà di Piave, ...L'anziana ultracentenaria è stata ricoverata d'urgenza qualche giorno fa all'ospedale di San Donà nel Veneziano in seguito alladel. E' stata operata ed a distanza di soli 4 giorni è ...Ha vissuto e superato la seconda Guerra Mondiale ma la sua più grande battaglia l'ha vinta in questi giorni, a 103 anni, quando dopo essere arrivata in ospedale con unadelè stata operata d'urgenza. A distanza di 4 giorni si è rimessa in piedi ed ha iniziato le terapie che la riporteranno a camminare. E' accaduto all'ospedale di San Donà di Piave, ...

Si frattura il femore a 103 anni, nonnina già in piedi dopo 4 giorni dall'intervento Gazzetta del Sud

