“Si ferma tutto”. Alfonso Signorini, la decisione dopo le ultime notizie su Berlusconi (Di giovedì 6 aprile 2023) Non c’è avvenimento riguardante il mondo della cronaca rosa, della televisione che non sia commentato, o annunciato, dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Meglio conosciuto e seguito sui social con il suo pseudonimo, Investigatore Social, ha raccontato che Alfonso Signorini avrebbe cancellato la sua festa di compleanno, alla quale avrebbero partecipato gli ex del GF Vip 7. Di mezzo, Silvio Berlusconi e famigliari. In occasione del festeggiamento dei suoi 58 anni il giornalista, neo direttore editoriale del suo carissimo settimanale Chi, nonché conduttore del GF Vip 7 e delle tre precedenti edizioni, aveva deciso di dare un party sensazionale. tutto annullato però, a quanto pare. Alfonso Signorini avrebbe rispedito a casa tutti gli ex gieffini del suo format appena chiuso. Il ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 6 aprile 2023) Non c’è avvenimento riguardante il mondo della cronaca rosa, della televisione che non sia commentato, o annunciato, dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Meglio conosciuto e seguito sui social con il suo pseudonimo, Investigatore Social, ha raccontato cheavrebbe cancellato la sua festa di compleanno, alla quale avrebbero partecipato gli ex del GF Vip 7. Di mezzo, Silvioe famigliari. In occasione del festeggiamento dei suoi 58 anni il giornalista, neo direttore editoriale del suo carissimo settimanale Chi, nonché conduttore del GF Vip 7 e delle tre precedenti edizioni, aveva deciso di dare un party sensazionale.annullato però, a quanto pare.avrebbe rispedito a casa tutti gli ex gieffini del suo format appena chiuso. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sulserio1 : RT @klauskk: @JohannesBuckler E nulla cambia anche dopo decenni, così arriviamo ad un PNRR che non riusciamo a gestire per mancanza di capa… - BiancaBerry88 : Ferma al semaforo, nell’auto dietro di me un lui e una lei che litigano. Dallo specchietto retrovisore lo vedo, nit… - Mondadori181 : @michela75981263 non penso Nino se chiude chiude,, dipende dal motivo della rottura per non parlare deve essere qls… - GiuseppeDiMona1 : @ElianaComo I sindacati italiani hanno taciuto su tutto, compreso il suo! Ora dopo decenni di letargo vi state sve… - carmen20062 : io ferma a lui che tutto imbarazzato dice: “per bebè” con una vocina minuscola vi prego????si fanno troppo bene a vicenda #oriele -