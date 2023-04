Sgomberata l’ex caserma di via Borsellino (Di giovedì 6 aprile 2023) Alle prime ore di questa mattina Digos e Polizia di Torino hanno incominciato le operazioni di sgombero dell’ex caserma La Marmora, in via Borsellino, occupata una settimana fa dagli attivisti del comitato ‘EsseNon’ e del centro sociale Gabrio. l’ex caserma si trova nelle vicinanze dell’area dove dovrebbe sorgere un centro commerciale ed era stata occupata per contrastare, avevano spiegato gli occupanti, “l’ennesimo progetto urbanistico folle, ovvero la cementificazione di un parco”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 6 aprile 2023) Alle prime ore di questa mattina Digos e Polizia di Torino hanno incominciato le operazioni di sgombero delLa Marmora, in via, occupata una settimana fa dagli attivisti del comitato ‘EsseNon’ e del centro sociale Gabrio.si trova nelle vicinanze dell’area dove dovrebbe sorgere un centro commerciale ed era stata occupata per contrastare, avevano spiegato gli occupanti, “l’ennesimo progetto urbanistico folle, ovvero la cementificazione di un parco”. L'articolo proviene da Nuova Società.

