Sfida allo stigma clinico dell’obesità: cosa dicono i sondaggi sul rapporto degli italiani con la patologia (Di giovedì 6 aprile 2023) L’obesità rappresenta oggi una priorità per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. I numeri parlano chiaro: in Europa, il 53% della popolazione ha un indice di massa corporea superiore alla norma e il 17% è obeso. Per quanto riguarda il nostro Paese, l’obesità interessa l’11% della popolazione, percentuale che sale al 18% negli adolescenti. E sono proprio i numeri relativi ai bambini e ai giovanissimi a non confortare. Stando ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 erano in sovrappeso o obesi circa 39 milioni di bambini: condizioni dalla portata epidemica, che spaventano soprattutto per le conseguenze sulla salute degli adulti di domani, predisponendo a un maggior rischio di malattie cardiache, diabete, patologie oncologiche e altre cronicità. Le disuguaglianze sanitarie minacciano i progressi compiuti fino ad oggi aumentando il divario di ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 aprile 2023) L’obesità rappresenta oggi una priorità per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. I numeri parlano chiaro: in Europa, il 53% della popolazione ha un indice di massa corporea superiore alla norma e il 17% è obeso. Per quanto riguarda il nostro Paese, l’obesità interessa l’11% della popolazione, percentuale che sale al 18% negli adolescenti. E sono proprio i numeri relativi ai bambini e ai giovanissimi a non confortare. Stando ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 erano in sovrappeso o obesi circa 39 milioni di bambini: condizioni dalla portata epidemica, che spaventano soprattutto per le conseguenze sulla saluteadulti di domani, predisponendo a un maggior rischio di malattie cardiache, diabete, patologie oncologiche e altre cronicità. Le disuguaglianze sanitarie minacciano i progressi compiuti fino ad oggi aumentando il divario di ...

