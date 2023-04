Sezze / Processo “Omnia 2” per la gestione cimitero: chiesti 3 condanne e 26 rinvii a giudizio (Di giovedì 6 aprile 2023) Sezze – Il Processo per la gestione del cimitero di Sezze ha raggiunto una fase importante con l’udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota. Il pubblico ministero incaricato dell’indagine denominata “Omnia 2”, Valerio De Luca, ha presentato la sua requisitoria chiedendo la condanna per i tre imputati che hanno scelto il L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 6 aprile 2023)– Ilper ladeldiha raggiunto una fase importante con l’udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota. Il pubblico ministero incaricato dell’indagine denominata “2”, Valerio De Luca, ha presentato la sua requisitoria chiedendo la condanna per i tre imputati che hanno scelto il L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Sezze / Processo “Omnia 2” per la gestione cimitero: chiesti 3 condanne e 26 rinvii a giudizio - MutiLeonilde : RT @Lunanotizie: ?? Omnia 2, prime richieste di condanna per gli imputati del processo sulla gestione del cimitero di Sezze ?? Leggi qui http… - Lunanotizie : ?? Omnia 2, prime richieste di condanna per gli imputati del processo sulla gestione del cimitero di Sezze ?? Leggi q… -